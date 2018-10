MARATHON INTERNATIONAL DE MEDGHACEN Le Marocain Hicham El Barouki remporte la 9ème édition

Le coureur marocain Hicham El Barouki a remporté sans difficulté la 9e édition du marathon international de Medghacen, organisé samedi à Batna marqué par la participation des coureurs venus de 14 pays. Ce marathon dont le coup d'envoi a été donné au centre-ville de Batna a été marqué par l'arrivée de Slimane Moulay, sociétaire du Club d'Alger, en deuxième position suivi de Sadek Mourad Hamla de la sélection de la Protection civile. Parallèlement à cela, Chemseddine Ghali de l'Olympique Rouiba a remporté la course des 26 km talonné par Khider Aggoune de Béjaïa en seconde place et Abderrahmane Khelaïfia de la sélection de la Protection civile en troisième position. La course des 13 km est revenue dans l'ordre à Brahim Hamdi de Blida, Noureddine Athamna de Khenchela et Abderrahmane Yakhou de Blida.