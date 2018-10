RC LENS Tahrat distingué

Le défenseur algérien du RC Lens, Mehdi Tahrat, a été désigné homme du match lors de la 10e journée de Ligue 2 française face à l'AJ Auxerre par le site lensois (1-2). Le joueur de 28 ans a été impérial dans le compartiment défensif des Sang et Or. Tahrat, comme à son habitude, a intercepté durant cette rencontre plusieurs ballons adverses. Le capitaine du RC Lens, Walid Mesloub, et ses coéquipiers ont réussi à prendre trois précieux points qui les placent à la tête du championnat en attendant le match du FC Metz, qui s'est joué hier.