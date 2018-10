ESTIMANT QU'ILS N'ONT PAS FOURNI L'EFFORT NÉCESSAIRE FACE À L'OM JSK: Mellal mécontent de ses joueurs

Par Kamel BOUDJADI -

Le président des Canaris veut une réaction rapide

Le niveau de jeu était, selon le premier responsable du club, très loin de ses attentes.

Le président de la JSK, Cherif Mellal, n'a pas mâché ses mots pour recadrer ses joueurs après le match nul face à l'O Médéa (0-0) lors de la précédente rencontre. Ce dernier, s'exprimant sur la prestation de son équipe, a affirmé qu'il ne reconnaissait pas ses joueurs. Le niveau de jeu était, selon lui, très en dessous de ses attentes. Et, surtout, il n'hésitera pas à prendre les mesures qui s'imposent. Aussi, le jeune président, connu pour sa méthode carrée, qui n'accepte pas d'arrondir les angles, a instruit le coach Dumas de mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Pour lui, le match nul a été le résultat de l'excès de confiance de ses poulains qui ont sous-estimé l'adversaire. Les camarades de Benaldjia ne se sont pas donnés à fond, malgré les instructions de l'entraîneur. En prévision de la prochaine rencontre face au DRBT, Mellal a donné carte blanche à son entraîneur pour sélectionner les meilleurs éléments suite aux séances d'entraînement. Le président de la JSK compte d'ailleurs puiser dans le jeune potentiel du club pour faire comprendre que, désormais, il n'existe ni match facile ni joueur indispensable. Comme il l'a maintes fois souligné, les objectifs de la JSK ne sont pas limités à cette saison mais il vise plus loin. Lors du mercato d'hiver, le club kabyle ne va pas recruter. C'est Mellal qui l'a affirmé, précisant que son effectif sera renforcé par les jeunes compétences du cru. Au sujet justement des joueurs cadres, il convient de signaler que la direction du club de la Kabylie a décidé de tendre la perche à Boukhenchouche pour lui donner une autre chance afin qu'il revienne sur les terrains. En effet, la rencontre face à l'OM avait révélé plusieurs failles dans l'effectif kabyle. D'abord, il était évident que la JSK ne possède pas encore un vrai attaquant percutant. Uche, Benyoucef et Fiston n'ont pas pu percer la muraille médéenne parce que la situation imposait un jeu individuel. Le jeu collectif des Canaris a buté sur le refus de jouer des visiteurs qui ne faisaient que casser le jeu, ce qui rendait nécessaire la présence d'attaquants percutants par le jeu individuel à même de passer la défense. En second lieu, les propos de Mellal sonnent aussi comme un aveu d'échec des recrutements du mercato d'été. Les joueurs n'étaient pas d'un niveau technique supérieur à celui des joueurs de l'OM, ni même à celui du championnat national. Les sommes dépensées, comme nous l'avions fait remarquer lors de la campagne de recrutement, pouvaient être investies dans les jeunes joueurs du cru. Les techniciens s'accordent d'ailleurs à dire qu'il n'existe pas dans le championnat national des joueurs d'un haut niveau qui justifieraient ces contrats aussi mirobolants qu'inutiles. Enfin, notons que les Canaris restent leaders malgré le match nul. La prochaine rencontre à Tizi Ouzou sera une autre chance pour les Canaris de glaner les trois points. Une rencontre où Fiston ne sera pas concerné, étant retenu avec la sélection de son pays, le Burundi. La compétition est encore longue et les points sont vitaux, surtout vers la fin de la compétition.