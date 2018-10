LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE:LES SUPPORTERS ÉTAIENT LA SEULE ATTRACTION USMA - MCA: un derby à mettre aux oubliettes

Par Mohamed BENHAMLA -

Un match nul

Les tifos réalisés par les supporters des deux camps ont fait que ce derby, achevé sur un score nul et vierge, a été riche en couleurs.

Dans les gradins du stade du 5-Juillet, l'ambiance était celle des grands jours, à l'occasion du derby algérois mettant aux prises l'USMA au MCA, pour le compte de la 9e journée du championnat de Ligue 1. Au final, les deux galeries n'ont pas été gâtées par le jeu produit par les leurs, qui se sont quittés sur un score nul et vierge au terme d'une rencontre, elle, nulle sur toute la ligne. Dans cette partie, l'obligation de résultat pour les deux protagonistes a fait que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu, puisque durant les 90 minutes, il n'y avait pas grand-chose à tirer.

Les Usmistes, qui ont accusé l'arbitre Abid-Charef de les avoir privés d'un penalty «valable», ont raté une très bonne occasion de talonner le leader, la JSK, qui les devance après ce match de 3 points au classement général, mais avec deux matchs en moins pour les Algérois. Le MCA paye, quant à lui, cette «guerre» entre le président du conseil d'administration, Mohamed Hirèche, et le directeur sportif, Kamel Kaci-Saïd, notamment concernant la désignation du nouvel entraîneur. Le premier veut installer le Français Patrice Neveu, alors que le second fait tout pour que cette piste ne se concrétise pas, en voulant installer un autre technicien.

Cela se répercute sur l'équipe, qui continue à manger son pain noir, en pointant à la peu reluisante 11e place avec 9 points, soit à une seule unité du premier relégable, le DRBT. Une situation qui fait que les coéquipiers du portier Chaâl se voient dans l'obligation de remporter le derby de jeudi prochain au stade du 5-Juillet face à une très coriace équipe du NA Hussein-Dey. Cette dernière, et à la faveur de sa victoire face au Paradou AC (2-1) partage la seconde place au classement général avec l'USMA.

Dans ce prochain derby, les Vert et Rouge de la capitale seront privés de leur maître à jouer, le milieu de terrain malgache, Ibrahim Amada, expulsé lors du dernier match, après un tirage de maillot flagrant sur Raouf Benghit, alors qu'il était en position de dernier défenseur. Si, sur le rectangle vert, il n'y avait pratiquement rien à tirer en cette fin d'après-midi du samedi, le spectacle était grandiose dans les tribunes.

Les tifos réalisés par les supporters des deux camps ont fait que ce derby a été riche en couleurs, lui donnant, encore une fois, cette saveur particulière qui le distingue des autres rendez-vous de ce genre.

Cela a laissé tous les présents sous le charme de ces images, dont le sélectionneur national, Djamel Belmadi, l'entraîneur des gardiens de but des Verts, Aziz Bouras, ainsi que les ambassadeurs des Etats-Unis, du Chili et de l'Arabie saoudite.