FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBAL Zetchi annonce une AG extraordinaire pour le 27 octobre

Par Saïd MEKKI -

Kheïreddine Zetchi avait décidé de repartir sur de nouvelles bases ne gardant, selon lui, que les choses positives de ce qu'a réalisé son prédécesseur, Mohamed Raouraoua.

La démission du directeur technique national (DTN), Rabah Saâdane, a fait réagir le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheiredine Zetchi, qui tient à défendre sa «politique de la formation à travers les centres de formation». Et c'est ainsi que lors de sa conférence de presse hier, Zetchi a annoncé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour le 27 octobre prochain, sans donner beaucoup de détails sur le sujet, se contentant de préciser qu'il y aurait l'annulation officielle du projet de construction de l'hôtel de l'instance fédérale initié par son prédécesseur, Mohamed Raouraoua. Mais quelle relation y a-t-il entre les centres de formation et l'hôtel? A cette question, la réponse est toute simple et c'est d'ailleurs le président de la FAF qui l'a déjà précisée lors de sa campagne électorale avant de la réitérer, depuis, plusieurs fois. D'ailleurs, le 22 mars 2017, soit 48h après son élection, Zetchi avait décidé de repartir sur de nouvelles bases ne gardant, selon lui, que les choses positives de ce qu'a réalisé son prédécesseur. Ainsi, il a décidé de changer le fameux projet de la construction de l'hôtel cinq étoiles de la FAF, dont le président sortant avait déjà donné le coup d'envoi de sa réalisation.

Le président Zetchi a, lors de sa conférence de presse du mois d'avril dernier, fait quelques révélations sur ce projet. Il a annoncé que l'étude de l'hôtel cinq étoiles promis par Raouraoua qui devait coûter 600 milliards de centimes a déjà consommé 1 million d'euros, soit près de 20 milliards de centimes. «Les hôtels construits à Alger sont vides, en arrivant ici on n'a pas trouvé de construction, il y avait juste l'étude qui a été faite pour

1 million de dollars, si on plonge, il nous faudra 24 ou 36 mois», avait-il déclaré. Il avait ajouté: «Dans le contexte économique actuel, on voit bien que les cinq étoiles sont tout le temps vides, on ne mettra pas 600 ou 700 milliards de centimes dans des établissements dont on ignore le retour d'investissement. Je pense que la construction de centres de formation dans les quatre coins du pays est un projet meilleur que l'hôtel, et cela doit aussi passer par la tenue d'une AGEx où on exposera le projet aux membres et c'est à eux de décider.» Et ceci explique donc pourquoi Zetchi a annoncé une assemblée générale extraordinaire pour le 27 du mois en cours.

Hier, le président de la FAF a entamé sa tournée avec des réunions entre lui et les membres de l'assemblée générale dans les différentes régions du pays, afin de leur présenter les projets des futurs centres techniques fédéraux et des centres techniques régionaux qui seront implantés dans différentes wilayas (Tlemcen, Saïda, El-Tarf, Batna,...). Trois réunions sont prévues selon les dates suivantes: il y avait celle d'hier à Tlemcen, avant qu'il y ait celle du samedi 13 octobre 2018 au niveau du siège de la FAF à Dély Brahim (Alger) et enfin jeudi 18 octobre 2018 à Sétif.

Zetchi a fait constater que «notre football a régressé car il y a absence des centres de formations». «Ce sont les clubs qui sont chargés de la formation mais malheureusement cela n'existe pas pour l'instant», a-t-il noté. «Le football moderne est basé sur la formation et il ne faut pas nier que nous avons beaucoup de joueurs doués qui ont besoin d'être encadrés. Comme ce sont les clubs qui sont les plus bénéficiaires de ces projets, on s'engage donc à les intégrer avec nous en tant qu'associés par le truchement de signatures d'accords», dit-il encore.

Zetchi défend donc bec et ongles sa politique de construction des centres techniques fédéraux et des centres techniques régionaux, non sans prendre toutes les précautions pour éviter toute critique en programmant à l'issue de chaque réunion avec les membres de l'AG, des points de presse où il reviendra, notamment sur la direction technique nationale (DTN) et la situation de cette structure qui poursuit son fonctionnement dans le cadre de la stratégie déjà mise en place par l'instance fédérale.