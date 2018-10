ALORS QUE L'ES SÉTIF ACCUEILLERA LE CS CONSTANTINE Deux grands derbys à Alger

Le match Paradou AC - CA Bordj Bou Arréridj a été reporté à une date ultérieure en raison de la présence de plus de trois joueurs du PAC en EN U21.

Deux grand derbies algérois, MC Alger - NA Hussein Dey et CR Belouizdad - USM Alger, ainsi qu'un énorme choc à l'Est, entre l'ES Sétif et le CS Constantine seront à l'affiche de la 10e journée de Ligue 1, devant s'étaler sur les journées, aujourd'hui, demain et après-demain. Le match Paradou AC - CA Bordj Bou Arréridj a été reporté à une date ultérieure en raison de la présence de plus de trois joueurs du PAC en EN U21. Des oppositions relativement déséquilibrées, puisque l'USMA et le NAHD sont actuellement ex aequo à la deuxième place du classement général, avec 16 points, alors que le MCA est 11e, avec neuf points, et le Chabab lanterne rouge, avec 3 unités, mais ces duels devraient quand même conserver une part d'incertitude quant à leur issue finale, car le «cachet derby» les laissent ouverts sur différentes probabilités. En effet, dans les derbys, les données d'avant-match ne peuvent permettre une prédiction exacte de l'issue finale, car en football, aucun match ne ressemble à un autre et le (0-0) dans le derby USMA-MCA le confirme, car bien qu'en difficulté, le Doyen a réussi à accrocher les Rouge et Noir. Autre match intéressant à suivre, le duel ES Sétif - CS Constantine, entre les deux derniers champions d'Algérie en titre qui devraient en découdre dans un chaud duel, avec la victoire comme seul mot d'ordre, car ils commencent à se faire distancer par les équipes du peloton de tête. Il est donc primordial de gagner lors de cette 10e journée, aussi bien pour l'Entente que pour le CSC, afin de rester au contact des autres ténors et conserver par la même occasion leurs chances de jouer le titre. Les Sétifiens qui viennent de s'imposer en déplacement contre le MC Oran (1-0) sont bien décidés à continuer sur leur lancée, contre les Sanafirs avant leur demi-finale retour de Ligue des champions, contre les Egyptiens d'Al-Ahly le 23 octobre prochain.

De son côté, le leader JS Kabylie, qui reste sur un nul inattendu à domicile contre l'O Médéa aura peut-être l'occasion de se ressaisir et de consolider sa première place au classement général, en accueillant le mal classé DRB Tadjenanet. Ce dernier (14e / 8 pts) a tout autant besoin de points, certes, mais théoriquement, ce sont les Canaris qui devraient partir avec la faveur des pronostics, tout comme l'O Médéa face au MC Oran. Les deux autres matchs inscrits au programme de cette 10e journée sont: AS Aïn M'lila - JS Saoura et USM Bel Abbès - MO Béjaïa. De ces quatre clubs, c'est probablement l'USMBA (avant-dernier / 5 pts) qui sera le plus tenu par l'obligation de résultat, au risque de voir sa situation se compliquer davantage dans les abysses du classement. L'ASAM, la JSS et le MOB, quant à eux, sont relativement plus ou moins à l'aise dans le milieu de tableau et joueront donc probablement avec moins de pression. Tous les matchs de cette 10e journée se joueront en présence du public, car aucun des clubs hôtes n'est sanctionné de huis clos.