CAN 2018 (DAMES) Les Vertes connaîtront leurs adversaires le 21 octobre

Le tirage au sort de la phase finale de la CAN-2018 dames sera effectué le 21 octobre prochain à Accra (Ghana), a annoncé hier, la CAF.

Les huit qualifiés seront scindés en deux groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales du tournoi ainsi que pour le Mondial-2019 en France du 7 juin au 7 juillet. L'Algérie s'est qualifiée pour la CAN-2018 grâce à sa victoire en aller et retour contre son homologue éthiopienne (3-1, 3-2) lors du second tour des éliminatoires de la compétition. Outre l'Algérie, sept autres pays participeront à la phase finale de la CAN-2018 prévue au Ghana du 17 novembre au 1er décembre prochains, à savoir l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Guinée-équatoriale, le Mali, le Nigeria, la Zambie et le Ghana, pays hôte.