DIJON Abeid respecte la décision de Belmadi

Le milieu de terrain algérien de Dijon, Mehdi Abeid, qualifie de «logique» son absence de la liste des joueurs retenus par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, pour la double-confrontation face au Bénin, les 12 et 16 du mois en cours. «J'ai eu beaucoup de malchance avec des blessures. Je comprends et respecte la décision du sélectionneur national», a-t-il déclaré à BBC Sport. Loin d'être abattu, Abeid estime qu'il fera tout pour retrouver la sélection, et pour cela, il faudra enchaîner les bonnes performances avec Dijon. «Mes chances ont été compromises par des blessures à répétition par le passé. Le nouvel entraîneur m'a convoqué lors du match face à la Gambie, la dernière fois. Je n'ai pas joué, mais c'est un bon signe. Vous ne pouvez que rester positif et, espérons-le, rester en forme, jusqu'à ce que la prochaine occasion qui se présentera», a-t-il déclaré.