JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2018:BADMINTON Défaite de Bouksani devant la Chinoise Zhiya Wang

La badiste algérienne Halla Bouksani s'est inclinée dimanche face à la Chinoise Zhiya Wang (numéro deux mondiale) sur le score de 2-0 dans un match comptant pour la première journée du groupe H des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018) qui se déroulent actuellement à Buenos Aires (Argentine). Hier, lors de la seconde journée, Bouksani devait affronter la Japonaise Hirari Mizui (numéro quatre mondiale) avant de défier aujourd'hui la Française Leonice Huet pour le compte de la troisième et dernière journée. Huit groupes ont été tirés et les deux premières joueuses de chaque groupe à l'issue des trois journées composteront leurs billets pour les quarts de finale programmés le 10 octobre. Les JOJ-2018 se déroulent du 6 au 18 octobre dans la capitale argentine. L'Algérie y est représentée par un total de 30 athlètes, engagés dans 11 disciplines différentes, à savoir: athlétisme, judo, boxe, voile, escrime, badminton, aviron, natation, gymnastique, lutte et haltérophilie.