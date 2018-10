LES 30 CANDIDATS POUR LE BALLON D'OR Benzema, Bale, Cavani et Ronaldo nominés

Le lauréat sera élu par les 33 lauréats du Ballon d'or vivants, parmi lesquels Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Zinédine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) figurent parmi les 30 candidats sélectionnés pour le Ballon d'or, dont les dix premiers noms ont été dévoilés par ordre alphabétique lundi sur les réseaux sociaux de France Football, organisateur de ce prix. Sergio Agüero (Manchester City), Alisson Becker (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool) et Diego Godin (Atletico de Madrid) sont les autres candidats dévoilés hier en début d'après-midi.

La liste des 30 nommés devait être dévoilée entièrement dans la soirée. Le Ballon d'or, trophée individuel suprême basé sur le vote de journalistes du monde entier, sera décerné le 3 décembre. Le Portugais Ronaldo, actuellement dans la tourmente après une accusation de viol aux Etats-Unis, est le détenteur du trophée (il en a gagné 5, record partagé avec l'Argentin Lionel Messi). Il n'apparaît pas comme un favori cette année, car jusqu'ici c'est Luka Modric (Real Madrid) qui a empoché les prix UEFA et FIFA de la saison écoulée, récompenses moins prestigieuses que le Ballon d'or. Il y a deux nouveautés cette année, un Ballon d'or féminin et le Trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans, qui seront aussi décernés le 3 décembre. La meilleure joueuse sera élue d'après les votes de journalistes, comme chez les hommes. Le lauréat du Trophée Kopa sera lui élu par les 33 lauréats du Ballon d'or vivants, «parmi lesquels Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Zinédine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo», selon France Football dans un communiqué. Kylian Mbappé, buteur en finale du Mondial, à 19 ans, semble le grand favori pour cette nouvelle récompense internationale. Les noms des candidats et candidates pour ces deux nouvelles catégories devaient être dévoilés également hier soir, sur la chaîne et les réseaux sociaux de L'Equipe, ainsi que sur le site de France Football.