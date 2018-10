MANCHESTER CITY Mahrez s'explique sur son penalty

Converti, ce penalty aurait pu offrir au champion d'Angleterre deux points d'avance.

Riyad Mahrez a raté le penalty qui aurait pu permettre à Manchester City de s'imposer sur le terrain de Liverpool dimanche (0-0), en clôture de la 8e journée de Premier League.

Au micro de RMC Sport, l'ancien joueur de Leicester relativisait. Gabriel Jesus voulait le tirer, Riyad Mahrez a finalement pris la responsabilité... pour le rater.

Ce penalty devrait encore faire parler. «Il s'est passé certaines choses», admettait Benjamin Mendy au micro de RMC Sport après la rencontre, sans rentrer dans les détails. Riyad Mahrez, qui a raté quatre des six derniers penalties qu'il a tentés, ne semblait guère touché. «Il y a eu le penalty à la fin, je l'ai raté. Cela aurait pu nous donner la victoire mais c'est le football, ça arrive, il faut aller de l'avant. J'ai pris la décision de tirer au milieu, la balle est montée...

Ce n'est pas la fin du monde, on est toujours premier», explique l'ancien de Leicester sur RMC Sport. Premiers oui, mais à égalité de points avec les Reds et Chelsea. Converti, ce penalty aurait pu offrir au champion d'Angleterre deux points d'avance. «Ce n'est pas la fin du monde», certes. Juste un peu rageant.