REAL MADRID Lopetegui n'est pas encore en danger

.Après une nouvelle contre-performance chez Alavés samedi soir, la situation devient de plus en plus tendue à Madrid.

Stupeur à Madrid. Le club de la capitale est allé s'incliner sur la pelouse d'Alavés (1-0), la faute à un but des Basques en toute fin de partie, sur corner.

Voilà quatre matchs de rang que le Real Madrid ne gagne pas, mais surtout, quatre rencontres que les Merengues ne font pas trembler les cages rivales! Du jamais vu ces dernières années du côté de Concha Espina! Et forcément, les supporters et la presse pointent déjà du doigt certains coupables, comme Karim Benzema et Julen Lopetegui. Et comme l'explique Marca, la déception serait totale et absolue auprès de la direction du club champion d'Europe en titre. Florentino Pérez aurait fait part de sa colère samedi après le match, lorsqu'il est descendu dans le vestiaire madrilène.

Des doutes et de la nervosité existent également au sein du reste des dirigeants suite aux récentes contre-performances des troupes de Julen Lopetegui. Certains souhaitent même un changement d'entraîneur! Le quotidien espagnol précise que, pour l'instant, le poste de Julen Lopetegui n'est pas en danger et qu'il n'est donc pas question d'une destitution dans les prochains jours.

La direction ne pense effectivement pas qu'une mesure drastique de la sorte soit efficace. En revanche, s'il n'y a pas de réaction lors des prochaines rencontres, ça pourrait bien changer.

La direction merengue estime aussi que des renforts pourraient être nécessaires dès le mois de janvier, et on parle déjà d'un latéral gauche, d'un défenseur central, d'un milieu de terrain et d'un attaquant. Un recrutement conséquent plutôt digne d'un mercato estival, mais si les résultats ne se sont pas améliorés d'ici là, il n'y aura peut-être pas d'autre choix que de sortir le chéquier début 2019...