TOUR INTERNATIONAL DE TUNISIE DE CYCLISME Deux clubs algériens engagés

Les clubs algériens de cyclisme, Sovac Natura4Ever et Lions de l'Atlas Blidéen participeront à la 16e édition du Tour international Entre-les-aéroports, qui ont débuté hier et qui se poursuivront jusqu'à samedi prochain, a indiqué la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

«Le club Sovac est représenté par les cyclistes Boualem Belmokhtar, Ayoub Kerrar, Mohamed Bouzidi, Islam Mansouri, Youcef Reguigui et Hamza Mansouri, alors que les Lions de l'Atlas blidéen seront représentés par Mohamed Zakaria Ouitis, Mohamed Nadjib Assal, Hamza Benganif, Ilyes Charif, Mohamed Mekkour et Abderaouf Bengayou», selon la FAC. L'équipe Sovac sera encadrée par l'entraîneur Mohamed Mokhtari, qui fera également office de chef de délégation et aura Faouzi Zerouati comme mécanicien et Abdelkader Reguigui comme soigneur, a-t-on encore précisé de même source.

Pour leur part, les représentants blidéens seront drivés par Mohamed Tassiste (également chef de délégation) et auront Rachid Brakni comme mécanicien et Mourad Charif comme soigneur L'instance fédérale a ajouté que «les deux équipes algériennes sont sur place depuis samedi».