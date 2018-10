DARFALOU SIGNE UN DOUBLÉ AVEC VITESSE ARNHEM "Cela me donne de la confiance"

Par Mohamed BENHAMLA -

L'attaquant algérien de Vitesse Arnhem, Oussama Darfalou, retrouve son rythme de croisière et le chemin des buts. Avant-hier, il a signé son premier doublé sous ses nouvelles couleurs, dans un match du championnat néerlandais face à Héracles (4-0). Dans une déclaration d'après-match, le transfuge de l'USM Alger, est revenu sur cette performance ainsi que son adaptation réussie dans un nouveau championnat. «Ce doublé me rend très heureux, surtout qu'il est très important pour un attaquant de marquer pour ne pas perdre confiance. Notre victoire est méritée, surtout qu'elle intervient dans une conjoncture un peu difficile, après notre dernière défaite. Nous avons cru en nos chances pour, finalement, l'emporter», a-t-il dit. Il ajoutera: «Je ne me suis pas entraîné pendant 3 jours cette semaine, car j'étais malade, mais Dieu merci, j'ai pu tenir ma place d'autant je suis le seul attaquant de l'équipe. Il fallait, donc, que je joue et j'ai eu la réussite attendue de moi. C'est très important pour moi de marquer pour ma première titularisation. Ça me donne de la confiance.» Et de d'enchaîner: «Il y a une grande différence entre l'Afrique et l'Europe. Après trois mois ici aux Pays-Bas, je me sens mieux puisque je commence à m'adapter. Avec la langue qui n'est pas facile, j'ai pris des cours d'anglais et avec le temps j'apprendrais le néerlandais. Je suis très heureux ici à Arnhem», a-t-il déclaré.