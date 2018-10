DES CHANGEMENTS ATTENDUS DANS L'EFFECTF FACE AU DRBT La JSK en quête de rachat

Par Kamel BOUDJADI -

Les Canaris avertis

Accrochés sur leur terrain par l'OM (1-1), les joueurs de la JSK ont été l'objet de critiques acerbes de la part de leur président, qui affirmait ne pas les reconnaître.

La JSK affronte aujourd'hui, le DRB Tadjenanet sur son terrain du 1er-Novembre pour le compte de la 10e journée du championnat. La rencontre sera vraisemblablement mise à profit par les Canaris pour se racheter de leur dernière prestation jugée médiocre par les supporters, l'entraîneur Franck Dumas et le président Cherif Mellal. Médiocres à tous points de vue, étaient les camarades de Benaldjia qui ont cru mettre les visiteurs dans la poche sans aucun effort. Accrochés sur leur terrain par l'OM (1-1), les joueurs de la JSK ont fait l'objet de critiques acerbes de la part de leur président qui affirmait ne pas les reconnaître. Pour lui, comme pour Franc Dumas, les Canaris étaient en excès de confiance après plusieurs victoires successives. Face aux Médéens, les Benyoucef, Uche et Fiston étaient inefficaces. Durant la rencontre, ils n'ont pas été capables de franchir la muraille adverse qui refusait de jouer et qui cassait le jeu. Aussi, face au DRBT, l'on s'attend à des changements dans l'effectif. L'entraîneur a eu carte blanche de Cherif Mellal afin de faire joueur les joueurs issus des jeunes catégories. D'aucuns s'attendent à ce qu'il leur donne une chance de s'affirmer. A ce sujet, le jeune président du club n'a pas mâché ses mots, en affirmant que le mercato d'hiver sera consacré justement à la recherche de joueurs du cru. Pour lui, il n'existe pas de titulaire et de remplaçant. Seul le sérieux et le travail font la différence. A ce sujet, l'on s'attend aussi à ce que Boukhenchouche soit aligné lors de la prochaine rencontre. La direction a décidé de lui donner une autre chance pour se racheter. Par ailleurs, parallèlement à l'effectif, il convient de signaler les changements qui s'opèrent sur les gradins. Les supporters de la JSK sont en train de révolutionner les moeurs, en silence. En effet, le geste de la direction dans son accueil de l'équipe et des supporters du CRB sert d'exemple aux supporters qui n'hésitent pas à faire de même sur les gradins. Lors de la rencontre face à l'OM, les visiteurs ont eu droit à un accueil spécial. Certains supporters de la JSK ont même servi des boissons à leurs hôtes qui ont bien apprécié le geste. C'est justement ce qui doit retenir l'attention afin d'enclencher une dynamique similaire ailleurs. L'Algérien en général et le Kabyle en particulier, sont connus pour leur hospitalité et la violence dans les stades est un phénomène étranger aux moeurs locales. L'exemple donné par Chérif Mellal, largement suivi par ses supporters, doit inspirer un grand nombre de présidents de clubs qui n'hésitent pas à pousser à la violence de par leurs propos comme par leur comportement. Enfin, il est à noter que la JSK est toujours leader avec trois points d'avance sur ses poursuivants immédiats, le NAHD et l'USMA. Un faux pas à Tizi Ouzou et les Canaris risquent de devoir céder le fauteuil de leaders. Et c'est ce que n'apprécieront pas les supporters, le président et le coach, qui appellent les joueurs à garder les pieds sur terre.