"Je guette un clin d'oeil de Belmadi"

A 24 ans, le dernier rempart du Nasria ne baisse pas les bras et attend d'être sélectionné chez les Verts. Entre-temps, il reste concentré sur son parcours avec son club employeur.



L'Expression: Votre nom ne figure toujours pas dans la liste des joueurs retenus en sélection nationale. Qu'en dites-vous?

Gaya Merbah: Il y a un sélectionneur en place, et c'est lui qui prend des décisions, et c'est, donc, lui seul qui détient la réponse à ce genre de questions. Moi, comme tout joueur, j'ai hâte de tenir une convocation entre les mains, et j'espère que cela ne tardera pas à se concrétiser. C'est le voeu de tous les joueurs, je pense. Défendre les couleurs nationales, procure un sentiment de plaisir indescriptible. Je l'ai déjà vécu, lorsque j'ai été convoqué en sélection olympique, en attendant de le revivre avec l'équipe fanion.



Pensez-vous que vous méritez une sélection?

Ce n'est pas à moi de m'auto-juger. C'est aux techniciens de le faire, et Belmadi n'est pas un intrus dans le monde du football. D'ici le jour où il jugera utile ma convocation, je continuerai à travailler d'arrache-pied avec mon équipe, le NAHD, comme j'ai l'habitude de faire et surtout ne pas baisser les bras. J'espère que mes efforts finiront par payer.



Quel commentaire faites-vous des trois gardiens retenus: M'bolhi, Doukha et Zeghba?

Ce sont de très bons gardiens et personne ne peut critiquer leur sélection. Ils l'ont prouvé avec leurs clubs respectifs. Il y a, certes, plusieurs autres gardiens sélectionnables, mais le coach avait à choisir seulement trois, et il a pris, selon sa conception, les meilleurs. En tant qu'Algérien, je leur souhaite toute la réussite avec l'EN.



Revenons à votre équipe, le NAHD, où vous éprouvez des peines à gagner à domicile, alors que vous voyagez, entre-temps, bien. Comment expliquez-vous cela?

Après notre parcours la saison dernière, où nous avions terminé à la troisième place au classement, nos supporters réclament, pour cet exercice, un titre. Cela fait, donc, que nous jouons sous pression. C'est ce qui explique, à mon sens, ces deux visages différents que nous affichons. Les revendications de nos supporters sont légitimes, mais il ne faut surtout pas que cela se transforme en pression. N'étaient-ce les points perdus à domicile, nous aurions pu prétendre être actuellement à la première place au classement général (Ndlr, le NAHD est à trois points derrière le leader, la JSK). Mais il nous reste encore plusieurs matchs à disputer pour remonter la pente.



Comment appréhendez-vous le prochain derby face au MCA?

Nous avons trois derbys de suite à disputer. Le premier a été remporté face au PAC (2-1) en attendant les deux suivants, face au MCA et au CRB. Ce sont trois rencontres très difficiles, et en dépit de la situation dans laquelle se trouvent nos adversaires, d'autant qu'un derby a toujours un cachet particulier. Donc, il faut toujours être vigilants.



Cette saison, vous allez représenter l'Algérie en coupe de la CAF. Comment se présente pour vous cette compétition?

Pour ne rien vous cacher, tous les joueurs ont hâte de débuter dans cette compétition, surtout qu'hormis trois éléments (Gasmi, El Orfi et Laribi), tous les autres la découvrent pour la première fois. Même en manque d'expérience, nous n'allons ménager aucun effort pour représenter dignement notre équipe, mais aussi notre pays.