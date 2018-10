EN VUE DE LA DOUBLE CONFRONTATION CONTRE LE BÉNIN Les Verts dans le vif du sujet

Par Saïd MEKKI -

A l'issue de la seconde journée de ces éliminatoires de la CAN 2019, l'Algérie et le Bénin se partagent la première place du groupe D avec 4 points.

La sélection algérienne de football a débuté son stage, hier, dans le cadre de la préparation de la double confrontation face au Bénin, les 12 et 16 octobre, pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), groupe D. Le sélectionneur national Djamel Belmadi et ses 23 joueurs retenus pour ce rendez-vous doivent se remettre au travail avec, dans l'esprit, de commencer par une victoire vendredi prochain lors de la première manche contre cette équipe du Bénin avec laquelle notre sélection partage la première place du groupe. En effet, et à l'issue de la 2ème journée de ces éliminatoires, l'Algérie et le Bénin se partagent la première place du groupe D avec 4 points. Rappelons que les deux premiers à l'issue des six journées de la phase de poules se qualifieront pour la phase finale prévue au Cameroun.

Et si les Verts réussiront leurs deux matchs successifs contre les Béninois en ce mois d'octobre, ils seront automatiquement qualifiés et utiliseront donc les deux derniers matchs au programme du groupe pour leur préparation. Mais on n'en est pas encore là.

On prépare depuis hier au Centre technique national de Sidi Moussa cette première manche contre les Béninois. Si hier Belmadi a soumis ses joueurs à une séance de remise en forme avec le préparateur physique, aujourd'hui place au travail purement technique et tactique.

Les joueurs sont conscients de la double mission qui les attend pour cette double confrontation et ils n'auront, pour ainsi dire, aucun droit à l'erreur surtout lors de la première manche vendredi prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida, là où les Verts sont imbattables.

Et c'est d'ailleurs une des raisons qui ont poussé l'ex-international algérien et actuel sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, à revenir à cette enceinte pour les prochains matchs de la sélection. Pour cette double confrontation, le sélectionneur des Verts a convoqué 23 joueurs parmi lesquels on remarque la première sélection du gardien de but de l'ES Sétif, Mustapha Zeghba, qui prend la place d'Alexandre Oukidja.

Zeghba est d'ailleurs l'unique joueur local convoqué par Belmadi cette fois-ci. Il y a lieu de noter également le retour de l'attaquant des Verts, Ishak Belfodil, sans oublier le défenseur d'Al-Shabab, Djamel Benlamri, le joueur d'Empoli Ismaël Bennacer, Adam Ounas (Naples) ainsi que Youcef Attal (OGC Nice).

Par contre, Belmadi n'a pas convoqué, entre autres, Ayoub Abdellaoui et Hilal Soudani, blessé, alors que Ryad Boudebouz et Farid Boulaya ont été ménagés cette fois-ci. A rappeler, enfin, que la rencontre aller, prévue vendredi prochain sera dirigée par un trio guinéen composé de Ahmed Sekou Touré en tant que directeur du jeu, lui qui sera assisté par ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe, alors que Ousmane Jacob Jacob Camar est désigné lui comme 4e arbitre.

Quant à la manche retour, elle sera dirigée par un trio arbitral namibien sous la conduite de Jackson Pavasa.