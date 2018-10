FC BARCELONE Vidal énervé, mais pas contre le Barça

Des minutes qui filent et un temps de jeu qui lui échappe depuis son arrivée à Barcelone. Après avoir réagi sur les réseaux sociaux, Arturo Vidal a fait marche arrière et prétend désormais que cela n'avait rien à voir avec le Barça. Fâché, Arturo Vidal avait évoqué sur les réseaux sociaux son humeur maussade, notamment après le succès du FC Barcelone face à Tottenham à Wembley en Ligue des champions (4-2). Resté sur le banc dans la foulée à Valence (1-1), il a profité de sa présence avec l'équipe du Chili qui va affronter le Pérou et le Mexique pour se justifier sur ses messages.

Et s'il confirme qu'il est fâché de ne pas jouer davantage, il précise: «Je suis bien physiquement. Je suis heureux.

Lors des derniers matchs, j'étais un peu énervé mais c'est comme ça, on va continuer à se battre. Les matchs importants arrivent maintenant, la saison ne fait que commencer et j'espère être titulaire».

Concernant ses messages sur les réseaux sociaux, il a cherché à se disculper de toute volonté de nuire au club ou de s'en prendre à son entraîneur en club Ernesto Valverde. «Quand j'ai un problème avec l'entraîneur, je parle directement avec lui. (...) Cela n'avait rien à voir avec le sportif, ensuite je l'ai retiré pour que les gens ne se mettent pas à spéculer.

C'était des choses personnelles, des blagues qu'on peut mettre sur les réseaux. Mais comme les gens l'ont pal pris, je l'ai enlevé.

Cela n'avait rien à voir avec le Barça ni contre personne», a-t-il déclaré, rapporte Marca.