FORMULE 1 Hamilton demande plus de respect envers Vettel

Les deux pilotes ont souvent eu l'un pour l'autre une certaine déférence

Suite au Grand Prix du Japon, de nouvelles critiques se sont abattues sur Vettel, dont une partie des observateurs considère qu'il a commis à Suzuka l'erreur de trop pour espérer coiffer une cinquième couronne.

Alors que la lutte pour le titre mondial 2018 penche désormais clairement en faveur de Lewis Hamilton, ce dernier a tenu à prendre la défense de Sebastian Vettel, en demandant notamment aux médias de faire preuve de «respect».

Alors que le Britannique vient d'enchaîner une quatrième victoire consécutive pour porter son avance à 67 points au classement pilotes, l'Allemand a, lui, connu une nouvelle déception en terminant sixième d'une épreuve qui aura été marquée par une mauvaise séance de qualifications et un accrochage en course avec Max Verstappen.

Toutefois, comme cela a souvent été le cas depuis qu'ils sont en confrontation directe, hormis lors des occasions où ils ont pu s'accrocher, Hamilton et Vettel ont souvent eu l'un pour l'autre une certaine déférence et ont régulièrement pris la défense l'un de l'autre, certainement en raison de leur statut de quadruples Champions du monde, tous deux sachant très bien à quel niveau d'implication il faut se situer pour se construire un tel palmarès dans une discipline aussi difficile.

Nouvel épisode en date, hier, avec un post Instagram du pilote Mercedes. Suite au Grand Prix du Japon, de nouvelles critiques se sont abattues sur Vettel, dont une partie des observateurs considère qu'il a commis à Suzuka l'erreur de trop pour espérer coiffer une cinquième couronne.

Sa tentative de dépassement sur Verstappen dans le huitième tour de la course nippone s'est soldée par un échec le reléguant en queue de peloton avec une SF71H abîmée, cela s'ajoutant à quelques autres moments difficiles vécus plus tôt dans la saison, comme le freinage manqué au restart à Bakou, l'accrochage du premier virage avec Valtteri Bottas lors du GP de France, sa sortie de piste alors qu'il menait en Allemagne et l'accrochage de la seconde chicane avec Hamilton lors du GP d'Italie. «Je pense que les médias doivent montrer un peu plus de respect envers Sebastian», a écrit Hamilton. «Vous ne pouvez simplement pas imaginer à quel point il est difficile de faire ce que nous faisons à notre niveau, à quel point ça l'est pour n'importe quel athlète au sommet de son art. Il faut s'attendre au fait que, étant humains, nous puissions faire des erreurs, mais c'est la façon dont nous nous en relevons qui compte».