LES PRIX VARIENT ENTRE 200 ET 500 DA Algérie - Bénin: la vente des tickets aujourd'hui

La direction du stade Mustapha-Tchaker de Blida, et à l'occasion du match de qualification pour la CAN 2019 entre le Bénin et l'Algérie de ce vendredi, a décidé de mettre en vente 22 000 billets. Ces sésames seront mis en vente, dès aujourd'hui au niveau des guichets de ladite enceinte. Quant aux prix, ils varieront entre 200 et 500 DA. Pour une première pour lui en Algérie, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, espère que les gradins du stade de Blida soient archi-combles ce qui motivera davantage les joueurs.