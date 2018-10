MANCHESTER UNITED De Gea ne veut plus prolonger

Voilà un dossier dont ce seraient bien passé les dirigeants de Manchester United. Alors que des négociations semblaient en passe d'aboutir cet été pour une prolongation de David De Gea (28 ans) avec les Red Devils, le gardien espagnol n'est plus si chaud. 15 millions d'euros à l'année lui ont pourtant été proposés, soit le plus gros salaire au monde pour un gardien. D'après le Telegraph, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a changé d'avis à cause des mauvais résultats du moment alors même que son contrat actuel se termine en juin prochain. Il souhaite désormais remporter des titres, notamment redevenir champion national. Son premier et unique trophée en Premier League remonte à 2013 avec Sir Alex Ferguson.