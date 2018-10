QATAR Bounedjah au coeur d'une polémique

L'international algérien d'Al Sadd, Baghdad Bounedjah, est au coeur d'une nouvelle polémique, après son comportement à la fin de la rencontre face à Al Sailiya (1-1). Il avait enlevé son maillot et l'a jeté par terre après le coup de sifflet final. Bounedjah est sorti du terrain, fou de rage, à cause des nombreuses fautes d'arbitrages durant la rencontre ainsi que de la perte de deux points importants, au profit de Lekhwiya, pour la course au titre. Ce n'est pas le premier coup de sang de l'attaquant des Verts, en mai dernier Bounedjah avait quitté la conférence de presse, après la rencontre de son équipe face à Al Ahli de Djeddah, suite à un vif échange avec un journaliste saoudien.