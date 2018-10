ZETCHI TACLE ENCORE UNE FOIS SAÂDANE "Le temps des décisions hasardeuses est révolu"

Il a rassuré que la démission de Saâdane et tout le bruit qui s'en est suivi n'ont guère affecté l'entraîneur national, Djamel Belmadi.

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a appelé à Oran à valoriser les compétences existantes dans les petits clubs de wilayas pour donner un autre souffle au sport roi dans le pays. Zetchi s'exprimait au cours d'une cérémonie organisée en l'honneur des clubs de l'Oranie qui s'étaient distingués au niveau des divisions inférieures lors de la saison passée. L'occasion fut propice aussi pour le patron de la FAF pour revenir encore une fois sur la récente démission du directeur technique national, Rabah Saâdane. «Dorénavant, nous devons choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le temps des décisions prises au hasard est révolu», a-t-il affirmé. «Nous devons désormais compter sur les compétences et les personnes qualifiées dans le domaine de la formation», a insisté Zetchi. Le président de la FAF a rendu hommage, au passage, à tous ceux qui sont en permanence avec les jeunes joueurs qui sont toujours là pour jouer le rôle du père et de la mère. «Nous serons toujours derrière les gens qui travaillent, qui sont au service du football», s'est-il engagé. Il a également rassuré que la démission de Saâdane et tout le bruit qui s'en est suivi n'a guère affecté l'entraîneur national, Djamel Belmadi, qui a été cité par le désormais ex-DTN pour avoir emmené avec lui à Londres l'entraîneur des gardiens des Verts, Aziz Bouras. «Idem pour la sélection nationale d'une manière générale», a conclu le patron de la FAF.