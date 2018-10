AC MILAN La machine Higuain est lancée

El Pipita revient en très grande forme

Six buts toutes compétitions confondues, une passe décisive, le tout en sept apparitions pour l'attaquant argentin.

Le Napoli, la Juventus et désormais l'AC Milan. Depuis 2013 et son départ du Real Madrid, Gonzalo Higuain a beaucoup voyagé en Italie. Après trois saisons passées au sein de l'attaque napolitaine, l'international argentin avait tenté l'aventure chez les Bianconeri. Et suite à une belle saison (50 apparitions toutes compétitions confondues, 23 réalisations), «El Pipita» a atterri à l'AC Milan cet été, prêté pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019 par le champion d'Italie. Et après un début de saison poussif, comme son équipe, Gonzalo Higuain semble avoir enfin pris ses marques.

D'abord passeur lors de la deuxième journée contre l'AS Roma (2-1), le joueur de 30 ans a trouvé le chemin des filets lors des trois matchs suivants, en Serie A à deux reprises puis en Ligue Europa. Utilisé sur la totalité des rencontres par Gennaro Gattuso, l'ancien attaquant de la Juve a finalement manqué les confrontations contre Empoli et Sassuolo. Mais en ce mois d'octobre, l'Argentin semble être revenu en très grande forme.

Déjà décisif jeudi dernier face à l'Olympiacos (3-1), match de C3 lors duquel il a une nouvelle fois marqué, Gonzalo Higuain a inscrit son premier doublé dimanche face au Chievo (3-1). Interrogé au coup de sifflet final, le natif de Brest est revenu sur son adaptation. «Je me sens déjà comme faisant partie de ce Milan. [...] Milan a une grande confiance en moi depuis le premier jour, alors j'essaie de lui rendre sur le terrain: c'est la chose la plus importante. Je suis très heureux ici, maintenant j'espère continuer comme ça», a lâché le nouvel attaquant milanais au micro de Sky Italia. Parfaitement intégré à sa nouvelle équipe, Gonzalo Higuain semble aussi important dans le vestiaire, et ce dernier ne s'inquiète pas de la dixième place des siens, qui ont un match en retard à jouer contre le Genoa: «Le groupe est fantastique et on travaille toujours au maximum. Parfois on peut faire des erreurs, mais c'est important que le professionnalisme soit là.

C'est la voie à suivre et celle sur laquelle nous devons continuer. Nous avons eu un début qui ne reflétait pas ce que nous avions créé, mais maintenant les résultats sont en train d'arriver et nous devons continuer ainsi.» Six buts toutes compétitions confondues, une passe décisive, le tout en sept apparitions. La nouvelle recrue de l'AC Milan démarre donc bien son expérience avec les Rossoneri, pour le plus grand plaisir de son entraîneur, Gennaro Gattuso. «Higuain est un champion, un grand finisseur, un gars qui est toujours disponible. Il est exigeant mais il est aimé par ses coéquipiers et c'est une qualité», a déclaré le technicien italien à l'issue du match face au Chievo, dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport.

L'histoire d'amour semble donc bien partie, et celle-ci pourrait être encore plus belle dans deux semaines si Gonzalo Higuain brille lors du derby face à l'Inter.