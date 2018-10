LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE:CRB - USMA, AUJOURD'HUI À 16H AU STADE DU 20-AOÛT Gare au perdant!

Par Saïd MEKKI -

Le CRB obligé de l'emporter

Les joueurs et staffs techniques affichent une grande détermination à gagner pour avoir, ensuite, un moral gonflé à bloc, même si la victoire ne vaudra pas plus que trois points.

Le CR Bélouizdad, qui revient de Constantine avec un précieux point face au CSC (1-1), tout en perdant son coach Cherif El Ouazzaani, démissionnaire, défiera cet après-midi à 16h l'USM Alger, qui reste sur un semi-échec dans son dernier derby, samedi face au MC Alger (0-0). C'est une tradition dans ce genre de rencontres, les joueurs et staffs techniques affichent une grande détermination à gagner pour avoir, ensuite, un moral gonflé à bloc, même si la victoire ne vaudra pas plus que trois points. Et le derby d'aujourd'hui ne déroge donc pas à cette règle dans la pratique. Le coach intérimaire du Chabab de Belouizdad, Lotfi Amrouche, a regretté le départ de Chérif El Ouezzani tout en précisant que «cela n'empêche pas les joueurs de se donner à fond pour assure un bon résultat lors de ce derby pour rebondir». Pourtant, le Chabab a réussi un bon match en se déplaçant à Constantine où l'équipe a arraché un précieux nul face à la coriace équipe du Chabab de Constantine. Un seul joueur sera absent de l'effectif du Chabab et il s'agit de l'attaquant Bechou, qui se trouve en déplacement avec la sélection nationale olympique pour disputer un tournoi international au Maroc. N'empêche que Amrouche, qui sera aidé par le manager général de l'équipe, Karim Bakhti, précise: «Je n'ai pas beaucoup de choix au niveau de la composante et là, je ne peux que procéder à quelques repositionnements et assurer la complémentarité entre les joueurs. La pression qui règne sur le Chabab demande donc «aux supporters d'aider l'équipe». Du côté de l'USM Alger, le défenseur Farouk Chafaï affirme qu'«il faut se racheter face au CRB après le semi-échec dans le derby de samedi dernier face au MCA». «On s'attend à ce que notre mission soit compliquée, mais nous ferons tous les efforts nécessaires pour arracher un bon résultat», a indiqué le joueur usmiste.

Seulement, la tâche des joueurs du coach Thierry Froger sera bien compliquée dans la mesure où l'effectif sera réduit avec l'absence de quelques éléments habituellement titulaires. C'est le cas de Mohamed Rabie Meftah et Mohamed Benkhemassa, toujours blessés, et qui poursuivent leur programme spécifique tracé par le staff médical pour bien récupérer et surtout ne point rechuter par la suite. D'autant que l'USMA joue sur plusieurs fronts cette saison. D'autre part, les Rouge et Noir seront également privés de leur buteur maison, l'international congolais, Ibara. Ce dernier s'est envolé au lendemain du dernier derby en direction de Brazzaville pour rejoindre sa sélection nationale, qui disputera une double confrontation face au Libéria pour le compte du groupe G des éliminatoires de la CAN 2019. Le coach Froger devra, donc, palier ces absences de taille pour bien négocier ce deuxième derby consécutif et arracher un bon résultat.

La tâche ne serait pas facile devant des joueurs du Chabab qui, malgré la crise qui secoue leur équipe, montrent à chaque fois qu'ils sont prêts à se sacrifier pour sauver leur équipe qui se trouve dans le bas du tableau.