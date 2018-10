OOREDOO RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC LE CLUB LE PLUS TITRÉ D'ALGÉRIE 10 ans de fidélité à la JSK

Par Walid AÏT SAÏD -

Cérémonie de la signature du contrat entre Abdullatif Hamad Dafallah et Chérif Mellal

Ce nouveau contrat n'est pas un simple sponsoring, mais un partenariat stratégique qui portera bien évidemment sur une aide financière, mais aussi sur un accompagnement dans le processus de professionnalisation du club, notamment en ce qui concerne la partie digitale et le contenu.

Et de dix! L'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo a renouvelé pour la 10e année consécutive son partenariat avec le club la JS Kabylie. Les deux parties ont signé, hier, au siège d'Ooredoo Algérie à Ouled Fayet, ce nouveau contrat d'une durée d'une année renouvelable. C'est le président de la SSPA/JSK, Chérif Mellal et le directeur général de Ooredoo, Abdullatif Hamad Dafallah, qui ont paraphé ce partenariat, sous l'oeil bienveillant de l'encadrement technique et administratif de la JSK ainsi que les cadres d'Ooredoo. On n'est pas face à un simple sponsoring, mais à un partenariat stratégique qui portera bien évidemment sur une aide financière, mais aussi sur un accompagnement dans le processus de professionnalisation du club, notamment en ce qui concerne la partie digitale et le contenu. Il faut dire que Ooredoo - JSK est une belle histoire d'amour qui compte se poursuivre. D'ailleurs, les responsables des Lions du Djurdjura se sentaient comme chez eux au sein de cette entreprise qui a accompagné ce mythique club dans les moments de joie, mais aussi les moments difficiles. Ramdane Djazaïri, directeur opérationnel des Relations publiques d'Ooredoo est là pour en témoigner...Lui qui a contribué à mettre cette légende nationale dans le giron du 1er opérateur multimédia en Algérie. Mais pas seulement! Ooredoo montre avec ce nouveau contrat son engagement à accompagner le sport algérien, comme cela est le cas depuis son arrivée en Algérie. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo avait signé, jeudi dernier au niveau de son siège à Alger, une Convention de sponsoring avec l'Entente sportive de Sétif (ESS) et qu'elle est toujours le Sponsor officiel de l'USM Bel Abbès. «On pourrait sponsoriser d'autres clubs, tout dépendra de notre budget. Mais une chose est sûre, nous allons continuer aider au développement du sport algérien», a soutenu le DG de Ooredoo qui souligne que cela fait partie de la responsabilité sociale (RSE) que s'est tracée l'entreprise qu'il dirige. «On ne veut pas être qu'une simple société, mais on veut contribuer au développement de l'Algérie et l'épanouissement de sa jeunesse qui passe par notre soutien au sport national», a-t-il insisté avant de revenir sur ce partenariat. «Nous sommes heureux de reconduire notre partenariat de sponsoring avec la Jeunesse sportive de Kabylie pour la dixième année consécutive. Cet illustre club a grandement contribué à écrire en lettres d'or l'histoire du football algérien en lui permettant de rayonner dans les compétitions d'envergure grâce à son palmarès riche en consécrations nationales et régionales», a mis en avant Abdullatif Hamad Dafallah. «En mon nom et au nom de Ooredoo, je souhaite aux 'Lions du Djurdjura'' plein de succès et de réussite InchAllah dans leur parcours. Ooredoo est fière de poursuivre son engagement avec le prestigieux club ayant honoré les couleurs de l'Algérie sur les plans régional et international.», a-t-il ajouté. Le président de la JSK a, quant à lui, fait part de sa fierté de reconduire un nouveau «bail» avec Ooredoo. «Nous sommes ravis de reconduire notre partenariat avec l'entreprise Ooredoo, qui remonte à près d'une dizaine d'années, et le consolider à travers cette nouvelle convention de sponsoring», a indiqué Cherif Mellal. «Cette date marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la JSK avec son allié traditionnel Ooredoo. Cette alliance nous permettra de poursuivre notre parcours avec confiance et détermination pour réaliser une saison sportive réussie. Je remercie Ooredoo pour avoir renouvelé sa confiance à notre club», a-t-il conclu en affichant les ambitions de ce partenariat qui sont en adéquation avec la grandeur du club. Ooredoo et la JSK fêtent donc leurs noces d'étain, et promettent encore de belles choses...