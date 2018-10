9E MATCH ENTRE LES DEUX SÉLECTIONS Les Verts "bête noire" des Ecureuils

Pour le match de demain, la sélection algérienne part avec la faveur des pronostics, si l'on se réfère à l'histoire. Car, en huit matchs, toutes compétitions confondues, les Algériens en ont remporté 6 contre 2 nuls et aucune défaite face aux Ecureuils. Les Verts se sont imposés dans six confrontations dont cinq à domicile. Les deux nuls ont été obtenus par les Ecureuils chez eux au Bénin. Débutées en 1983, les rencontres officielles et amicales entre l'Algérie et le Bénin ne se sont jamais terminées au profit des Ecureuils. Le dernier «cas» en date est la défaite 3-1 au stade Charles-de-Gaulle en juin 2013 en qualifications du Mondial-2014. Les meilleurs résultats du Bénin face aux Verts sont deux matchs nuls obtenus il y a plus de 20 ans. Les hommes de Djamel Belmadi vont tenter donc de confirmer cette hégémonie et perpétuer la tradition contre un adversaire qui est en quête de sa première victoire contre l'Algérie. Michel Dussuyer et ses poulains auront, eux, la lourde mission de vaincre un signe indien qui date depuis 35 ans.