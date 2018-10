CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2020 DE LUTTE L'Algérie est prête pour accueillir l'événement

Le président de la Confédération africaine des luttes associées (CALA), le Marocain Fouad Meskout, a réaffirmé mardi que «l'Algérie possède des atouts non négligeables en matière d'infrastructures sportives et hôtelières en vue d'une éventuelle organisation des prochains championnats d'Afrique 2020».

«L'Algérie possède des installations sportives et hôtelières aux standards internationaux, à l'image de la Coupole du Complexe olympique Mohamad-Boudiaf et la salle Harcha-Hacène. Je connais très bien toutes les enceintes sportives d'Alger et je peux dire dès maintenant que l'Algérie a de fortes chances d'organiser les prochains championnats d'Afrique 2020», a déclaré à l'APS Fouad Meskout en visite d'inspection à Alger.

«L'Algérie est en concurrence avec l'Egypte, mais ce qui est sûr, c'est que l'Algérie a déjà prouvé par le passé ses capacités en matière d'organisation de ce genre d'évènements. L'attribution de l'édition 2020 sera décidée lors de la prochaine réunion du bureau exécutif de la CALA», a-t-il dit. Concernant le prochain tournoi qualificatif aux JO 2020 de Tokyo, le délégué technique de l'UWW a annoncé à cette occasion la candidature de quatre pays: l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc. «L'Algérie avait organisé de fort belle manière le tournoi Afrique-Océanie, qualificatif aux JO-2016 à Rio De Janeiro (Brésil), ce qui lui a valu un mot de reconnaissance de la part du président de l'Union mondiale, le Serbe Ninad Lalovic, confirmant que votre pays est dans la mesure d'organiser une compétition mondiale», a conclu Fouad Meskout.