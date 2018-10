DES DOUBLES CONFRONTATIONS ALLÉCHANTES AU PROGRAMME Les premiers qualifiés et éliminés attendus

Les éliminatoires de la CAN-2019 vont connaître leurs troisième et quatrième journées avec, au programme, 48 matchs dont la double confrontation algéro-béninoise. Les deux premiers de chacun des douze groupes seront présents au Cameroun, à l'exception du groupe B, celui du pays organisateur. S'y ajoutera alors le meilleur troisième. A l'issue du premier tiers du parcours, seules quatre équipes ont gagné leurs deux premiers matchs: la Tunisie, le Mali, la Guinée et, inattendue, la Mauritanie. Cette dernière va affronter à deux reprises l'Angola avec l'ambition de confirmer son excellente entame des éliminatoires. Le Mali est, depuis longtemps, une des valeurs sûres du football continental. L'absence des compétitions nationales depuis bientôt une année n'affecte pas la sélection composée de joueurs expatriés. Si les Aigles engrangeaient quatre points en deux rencontres contre le Burundi, ils feraient un grand pas vers le Cameroun. De son côté, la Guinée a réalisé un coup d'éclat lors de la première journée en juin 2017 en allant battre, à Bouaké, la Côte d'Ivoire (3-2). Puis le Syli National a peiné pour venir à bout de la Centrafrique il y a un mois à Conakry. Le match contre le Rwanda s'annonce a priori moins compliqué pour les hommes de Paul Put. La Tunisie a, pour le moment, rempli son contrat en s'imposant, sur un but de Taha Yassine Khenissi, d'abord face à l'Egypte, puis en allant marquer trois points au Swaziland. Elle est tout à fait capable d'engranger six nouveaux points face à une équipe du Niger qui reste sur une cuisante défaite (0-6) face à l'Egypte. Autres mondialistes, les Pharaons devraient logiquement faire la différence face au Swaziland. Si bien que dans le groupe J, la Tunisie et l'Egypte pourraient ne pas attendre les deux dernières journées pour valider leur participation à la CAN-2019. Des trois autres représentants de l'Afrique à la dernière Coupe du monde (Maroc, Nigeria et Sénégal), ce sont les Nigérians qui ont la tâche sans doute la plus délicate. Les Super Eagles occupent actuellement la troisième place dans leur groupe. Ils ont démarré par un échec à domicile inquiétant face à l'Afrique du Sud, mais c'était il y a seize mois, suivi tout récemment d'une victoire aux Seychelles qui ne représente pas un maître-étalon. Les protégés de Gernot Rohr vont recevoir, à Kaduna d'abord, les Libyens avant de les retrouver en... Algérie.