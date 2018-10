ILS ONT RALLIÉ ALGER HIER Les Béninois au grand complet

Après deux jours de mise au vert en France, le sélectionneur national Michel Dussuyer et ses poulains ont rejoint l'Algérie hier. Absents au regroupement de Paris, Michael Poté, Jacques Bessan, Marcellin Koukpo et Chaona Chamsdeen ont rejoint leurs coéquipiers à Blida. Des 22 joueurs convoqués, seul Mama Séidou n'a pas répondu à l'appel de Michel Dussuyer pour raison de blessure. Le milieu de terrain de Toulon traîne une blessure qui l'éloigne des stades pour quelques jours. Le sélectionneur français du Bénin, Michel Dussuyer, pourra compter sur Junior Salomon, Jean Marie Guera, Stéphane Sessègnon, Emmanuel Imourou, Jodel Dossou, Khaled Adénon, Moïse Adilehou, Jordan Adéoti, Désiré Azankpo, Sessi d'Almeida, Seïdou Barazé, Olivier Verdon, Steve Mounié, Saturnin Allagbé et David Kiki, Fabien Farnolle et David Djigla, qui ont pris part à l'entraînement dans l'enceinte du stade Sauvnej à Paris. La délégation a quitté la France hier, pour Blida où étaient attendus sur place Michael Poté, Jacques Bessan, Marcellin Koukpo et Chaona Chamsdeen. Le staff technique peaufine les derniers réglages en fonction de l'effectif présent. Tenant compte du jeu rapide de la formation algérienne, Michel Dussuyer travaille sur l'individualité et la rapidité de ses poulains. Par ailleurs, la Fédération béninoise (FBF) affirme ne pas être satisfaite du surnom attribué à sa sélection, vient de lancer une étude relative «au changement de nom de l'Equipe nationale». Ouverte à toutes les propositions, l'instance a même publié un sondage en ligne qui permet à chacun de proposer un nouveau surnom pour la sélection. On devrait bientôt en savoir plus sur cette démarche. «Il n'est plus à démontrer que le nom «Ecureuils» porté par l'Equipe nationale de football du Bénin n'est pas toujours du goût de tous les acteurs. Il est indéniable qu'un nom porté par l'Equipe nationale doit être évocateur dans la conscience globale des populations, et fédérateur des ambitions du monde sportif», a indiqué la Fédération dans un communiqué.