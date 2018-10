USM BEL ABBÈS De mal en pis

L'USM Bel-Abbès se positionne à la 15e et avant-dernière place avec 6 points, mais avec un match en moins face à l'USM Alger.

L'USM Bel-Abbès a été accrochée à domicile par le MO Béjaïa sur le score de 2-2 (mi-temps: 1-0), mardi au stade du 24-Février 1956, pour le compte de la 10e journée du Championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Belahouel (14' et 78') pour l'USMBA et Malik Touri (54' et 68') pour le MOB. Avec ce résultat nul, le MOB se hisse à la 6e place avec 13 points et un match en moins face à l'USM Alger. De son côté, l'USM Bel-Abbès se positionne à la 15e et avant-dernière place avec 6 points, mais avec un match en moins face à l'USM Alger. En ouverture de cette dixième journée, l'AS Aïn M'lila et la JS Saoura avaient fait match nul 0 à 0. La 10e journée s'est poursuivie hier avec la tenue du derby CRB-USMA, en attendant la suite de la compétition aujourd'hui. L'O Médéa recevra au stade Imèm Lyès le MC Oran, alors que le stade du 5-Juillet sera le théâtre du derby entre le MCA Alger et le NA Hussein Dey à partir de 17h45. A la même heure, l'ES Sétif recevra le CS Constantine au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. A rappeler, enfin, que le match entre Paradou AC et le CA Bordj Bou Arréridj a été reporté à une date ultérieure, en raison de la présence de trois joueurs du PAC avec l'EN U21.