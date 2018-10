AL SADD Bounedjah soutenu par ses dirigeants

L'ancien international qatari, Abdulla Al-Berik, actuellement dirigeant à Al Sadd, a fait une déclaration en faveur de l'attaquant algérien de son équipe, Baghdad Bounedjah. Dans un entretien au site officiel du club, le responsable de l'équipe première d'Al Sadd a déclaré: «Bounedjah est un joueur exceptionnel et nous apprécions son enthousiasme pour l'équipe et son amour pour les victoires et les buts. Les médias ont le droit de relater ce qu'ils veulent et de gérer l'information de la manière qui leur convient... S'ils nous avaient demandé notre avis sur ce qui a été dit à propos de Bounedjah, nous aurions déclaré: Nous avons vu ce qu'a vu notre public», a-t-il dit. Pour rappel, Bounedjah a enlevé son maillot et l'a jeté par terre après le coup de sifflet final de la dernière rencontre des siens face à Al Sailya, à cause des nombreuses erreurs d'arbitrage qui ont obligé son équipe à faire match nul à domicile.