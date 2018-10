BASKET-BALL Le début du championnat encore reporté

La première journée du Championnat d'Algérie de basket-ball 2018-2019, Division Nationale 1 messieurs, hier, a été reportée au 19 octobre, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de la discipline (FABB). Prévue initialement le 5 octobre, ce deuxième report du coup d'envoi de la Nationale 1 intervient suite à une réunion tenue jeudi entre le président de la FABB, Ali Slimani, les représentants des clubs et le directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Lamine Bekhti. «Nous avons décidé d'un commun accord le report de la 1ere journée de la Division Nationale 1 (messieurs) au 19 octobre et le 27 octobre pour la Nationale 2 et la Division nationale dames», a écrit la FABB dans un communiqué publié sur son site officiel. L'instance fédérale avait publié mardi le programme de la 1ere journée du Championnat d'Algérie de basket-ball 2018-2019, Division Nationale 1 messieurs, avec la participation de 16 équipes: GS Pétroliers (tenant du titre), NB Staouéli, WO Boufarik, US Sétif, CRB Dar El-Beïda, NA Husseïn-dey, IR Bordj Bou Arréridj, USM Blida, O Batna, OS Bordj Bou Arréridj, USM Alger, CSMBB Ouargla, PS El-Eulma, OMS Miliana et les deux promus l'AB Skikda et le CB Rouiba. Pour les dames, le Championnat national enregistre la participation du GS Pétroliers, du DRNB Staouéli, d'Husseïn-dey Marine, du RC Bordj Bou Arréridj, du MT Sétif, de l'OC Alger, de la JF Kouba et de l'USA Batna.