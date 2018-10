GALATASARAY Le président s'explique pour Feghouli

Le président de Galatasary, Mustafa Cengiz, est revenu sur le feuilleton de l'été concernant le transfert de son joueur algérien, Sofiane Feghouli. «Nous l'avions mis en vente et nous avions eu une offre, mais c'est lui qui a refusé de partir. Il est donc resté avec le groupe, et son dossier est clos», a déclaré le responsable du club turc. Les bouleversements qu'a connus le joueur algérien s'étaient répercutés négativement sur lui, faisant qu'il était sorti des plans de son entraîneur, Fatih Terim, avant de revenir, petit à petit, à son meilleur niveau et retrouver une place de titulaire.