HANDBALL Vers le dénouement de la crise du CSA/MCO

L'équipe, jadis fierté de la petite balle oranaise et nationale, a fini par rétrograder en Division nationale.

Le club sportif amateur (CSA) du MC Oran devrait tenir son assemblée générale ordinaire dans les prochains jours pour régler la crise qui secoue la seule section qu'il compte à savoir le handball, selon l'engagement pris par son président, lors de sa rencontre mercredi avec le directeur local de la jeunesse et des sports (DJS). «J'ai enfin rencontré le président du CSA/MCO, qui s'est engagé à tenir son assemblée générale ordinaire avant le 20 du mois en cours. C'est le seul moyen pour éviter à l'équipe de handball de déclarer forfait pour la nouvelle saison», a indiqué jeudi à l'APS le DJS d'Oran, Badreddine Gherbi. Le MCO a passé une saison très délicate, marquée par des grèves à répétition de ses joueurs pour revendiquer la régularisation de leur situation financière. L'équipe, jadis fierté de la petite balle oranaise et nationale, a fini par rétrograder en Division nationale. L'ambiguïté s'est, du coup, installée dans la maison de la section handball. Le président du CSA/MCO n'a plus tenu aucune assemblée générale depuis deux saisons, ce qui a d'ailleurs privé son club de deux subventions de l'ordre de 8 millions DA chacune, selon le DJS qui a insisté, a-t-il dit, auprès de Mahiaoui, pour convoquer cette assemblée dans les meilleurs délais afin de permettre au club de s'engager dans le championnat dont le coup d'envoi approche à grands pas.