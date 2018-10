IL NE COMPTE PAS RENOUVELER SON CONTRAT AVEC LE FC PORTO Ça reparle de Yacine Brahimi à Marseille

Il a beau clamer qu'il n'avait aucun contact avec les recruteurs marseillais, Yacine Brahimi n'aurait pas manqué d'être supervisé plusieurs fois par des émissaires d'Andoni Zubizarreta.

Yacine Brahimi est une cible de longue date de l'Olympique de Marseille. L'attaquant algérien du FC Porto sera enfin accessible au terme de cette saison, désireux qu'il est désormais de s'en aller de chez les Dragons. De quoi relancer le dossier pour les recruteurs olympiens? Il a beau clamer qu'il n'avait aucun contact avec les recruteurs marseillais, Yacine Brahimi n'aurait pas manqué d'être supervisé plusieurs fois par des émissaires d'Andoni Zubizarreta. Mais l'affaire n'avait pas marché parce que l'international algérien avait décidé de rester avec le FC Porto. «Depuis ma première discussion avec le coach cette année, c'était sûr que j'allais rester à Porto. Et quand j'ai quelque chose en tête, je ne me mets pas autre chose en tête. Je suis heureux à Porto, je suis heureux dans ce grand club, j'ai envie de gagner», avait-il assuré dans Onze Mondial. Mais Yacine Brahimi ne semble plus si «heureux dans ce grand club» lusitanien. Selon A Bola, il aurait déjà décidé de ne pas prolonger un contrat qui prend fin au terme de cette saison. Autrement dit, le milieu offensif voudrait s'en aller du FC Porto l'été prochain. Pour l'OM, dont on sait le désir de se renforcer en attaque en dépit de l'arrivée de Nemanja Radonjic, cette décision du Dragon de 28 ans ne devrait pas tomber dans des oreilles de sourd. Rendez-vous est, donc, pris pour l'été prochain.



Algérie-Bénin

Une minute de silence à la mémoire de Lalmas

Une minute de silence à la mémoire de l'ancien international Ahcen Lalmas a é été observée avant le coup d'envoi du match Algérie-Bénin, hier soir à Blida, en éliminatoires de la CAN 2019. L'ancien international algérien dans les années 1960 et 1970 est décédé le 7 juillet dernier à Alger à l'âge de 75 ans suite à une longue maladie, lui qui est considéré comme le meilleur joueur algérien de tous les temps.