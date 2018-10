LIGUE 2 MOBILIS - 10E JOURNÉE L'ASO Chlef assurée de rester leader

Plusieurs affiches alléchantes sont au programme de cette 10e journée, aujourd'hui, avec notamment le derby de l'Ouest entre l'ASMO et le WAT.

Bien que l'ASO ait vu son match contre la JSM Skikda reporté à une date ultérieure, car ayant plus de trois joueurs internationaux en EN U23, qui s'apprête à disputer deux matchs amicaux contre le Maroc, elle est assuré de conserver son fauteuil de leader à l'issue de cette 10e journée, car disposant de quatre points d'avance sur le WA Tlemcen et le MCE Eulma, les deux actuels deuxièmes, avec 15 points chacun. Il est donc d'ores et déjà assuré de rester en tête du classement, quel que soit le résultat de ces deux principaux concurrents, surtout que ces deux derniers sont appelés à évoluer en déplacement, et contre des adversaires face auxquels il ne semble pas évident de récolter la totalité des points qui seront mis en jeu. A ce propos, c'est le WAT qui semble être confronté à la mission la plus difficile, car si le MCEE est appelé à se rendre chez le premier relégable RC Kouba, le club Zianide, lui, devra disputer un grand derby de l'Ouest, contre l'ASM Oran. Autres duels intéressants, les chocs entre clubs de milieu de tableau, qui probablement voudront profiter du repos force du leader Chélifien. Parmi ces chaudes empoignades, le match USM Annaba - RC Relizane, entre les deux actuels huitièmes, ainsi qu'A Boussaâda - ES Mostaganem, sans oublier JSM Béjaïa - NC Magra, puisque le NCM est ex aequo avec l'ESM avec 14 points pour chaque club. Les mal classés USM Blida et USM Harrach, respectivement dernier et avant dernier du classement général auront la tâche difficile ce week-end, particulièrement les Harrachis, qui sont appelés à se rendre chez l'US Biskra. De leur côté, les Blidéens accueilleront au stade des Frères Brakni le MC Saïda, avec l'obligation de gagner pour éviter de se voir condamnés au purgatoire dès la phase-aller, car accusant déjà un sérieux retard de cinq points sur le premier non relégable. Tous les matchs de cette 10e journée sont prévus en présence du public, sauf à Annaba et à Biskra, où l'USMAn et l'USB sont sanctionnées d'un huis clos.



Programme

USM Blida - MC Saïda (15h00)

A Boussaâda - ES Mostaganem (15h00)

RC Kouba - MC El Eulma (15h00)

USM Annaba - RC Relizane (16h00, à huis clos)

ASM Oran - WA Tlemcen (16h00)

JSM Béjaïa - NC Magra (17h00)

US Biskra - USM El Harrach (18h00, à huis clos)

ASO Chlef - JSM Skikda (reporté)