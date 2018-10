MANCHESTER UNITED Mourinho défendu par Ibrahimovic

S'il traverse une période compliquée, José Mourinho peut compter sur certains de ses anciens joueurs à Manchester United. Après Wayne Rooney, c'est Zlatan Ibrahimovic (37 ans) qui est sorti du bois pour défendre l'entraîneur portugais. «Je pense qu'il a la capacité de gagner la Premier League. Je pense qu'il est le bon entraîneur pour ce club, pour cette équipe. Mais un entraîneur n'est jamais aussi bon que son équipe, alors ce n'est pas comme s'il pouvait faire des miracles si l'équipe n'était pas assez bonne. Et j'estime que l'équipe est bonne. Elle progresse, s'améliore. C'est sa troisième année, les joueurs savent de plus en plus comment il veut jouer alors j'y crois, oui», a analysé le buteur suédois du LA Galaxy pour The Mirror. Un soutien de poids pour Mourinho.