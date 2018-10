MONDIAL DES CLUBS 2018 Les arbitres Abid Charef et Etchiali retenus

Au total, la Fifa a dévoilé une liste composée de 12 arbitres et 24 arbitres assistants pour prendre part à ce tournoi.

Les arbitres internationaux algériens Mehdi Abid Charef et Abdelhak Etchiali sont retenus pour officier les matchs de la Coupe du monde des clubs 2018 prévue aux Emirats arabes unis du 12 au 22 décembre, a indiqué jeudi la Fédération internationale de football (Fifa). Les deux arbitres algériens avaient pris part à la Coupe du monde 2018 en Russie et également au Mondial-2017 des U20. Abid Charef et Abdelhak Etchiali ainsi que le Tunisien Anouar Hmila représenteront l'arbitrage africain à ce Mondial des clubs. Au total, la Fifa a dévoilé une liste composée de 12 arbitres et 24 arbitres assistants pour prendre part à ce tournoi. Quatre clubs ont déjà composé leurs billets pour le Mondial des clubs.

Il s'agit d'Al-Aïn (EAU/hôte), CD Guadalajara (MEX/Concacaf), Willington FC (NZL/OFC) et Real Madrid (ESP/UEFA). Les trois autres qualifiés, qui représentent les confédérations du Conmebol, de la CAF et de l'AFC, seront connus au plus tard le 11 novembre prochain. L'ES Sétif est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique dont les matchs-retours auront lieu le 23 octobre. Au match-aller, les Sétifiens s'étaient inclinés face à Al-Ahly (Egypte) sur le score de 2 à 0.

L'autre demi-finale opposera les Tunisiens de l'EST et les Angolais de Primeiro de Agosto. Au match aller à Luanda, la victoire est revenue aux locaux sur le score de 1 à 0.