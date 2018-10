LIGUE DES NATIONS La France a eu peur

Mbappé a encore frappé

Mbappé était là pour provoquer le but contre son camp islandais (86e) puis marquer in extremis le penalty de l'égalisation (90e).

Méconnaissables, les Champions du monde français ont attendu l'entrée en jeu supersonique de Kylian Mbappé et les dernières secondes pour sauver le match nul contre l'Islande (2-2), jeudi à Guingamp, devant un public breton conquis. Les Bleus ont pourtant bien failli s'incliner pour la première fois de leur histoire contre les Islandais... Mais Mbappé était là pour provoquer le but contre son camp islandais (86e) puis marquer in extremis le penalty de l'égalisation (90e). Le prodige parisien n'en finit plus de faire la différence, à l'image de son quadruplé contre Lyon (5-0) le week-end dernier en championnat.



Le Portugal gagne même sans Ronaldo

Après avoir battu l'Italie pour son entrée en lice dans la compétition (1-0), le Portugal a fait le job ce jeudi soir en Pologne, dans un match ponctué par de nombreux buts (2-3). L'absence de Cristiano Ronaldo n'a pas empêché les Lusitaniens de produire une prestation remarquable. Menés dès la 18' par un but de Piatek, les Portugais ont réussi à inverser la tendance, en inscrivant trois buts en 21 minutes.



La Russie et la Suède se neutralisent

C'est André Silva qui a égalisé à la 31', avant que Glik ne donne l'avantage aux Portugais juste avant la mi-temps en marquant contre son camp. Bernardo Silva a inscrit un troisième but à la 52', puis Blaszczykowski a réduit l'écart à la 77' pour la Pologne. Cette deuxième victoire en deux matchs permet au Portugal de consolider sa première place du Groupe 3 de la Ligue A, avec 6 points. La Pologne et l'Italie sont respectivement 2e et 3e.

Dans la Ligue B, la Russie et la Suède ne sont pas parvenues à se départager, et se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Le classement du groupe 2 reste donc inchangé après cette deuxième journée: la Russie est première avec 4 points, la Turquie deuxième avec 3, et la Suède ferme le groupe avec 1 point. Trois matchs de Ligue C avaient également lieu.



Soirée No Limit: le K.-O. express de Hamadouche!

Dans le Groupe 1, l'Israël s'est imposée contre une Ecosse réduite à 10 (2-1). Malgré cette défaite l'Ecosse reste première de ce groupe très serré avec 3 points, juste devant Israël et l'Albanie, qui comptent également 3 points.

Dans le groupe 4 de cette Ligue C, le Monténégro s'est incliné à domicile contre la Serbie (0-2), et la Lituanie contre la Roumanie (1-2). La Serbie est première du groupe avec 7 points, la Roumanie deuxième avec 5 points, le Monténégro, qui comptabilise 4 points, est 3e, et la Lituanie clôture le groupe avec 0 point. Enfin, deux matchs comptant pour le Groupe 3 de la Ligue D se sont déroulés. L'Azerbaïdjan a largement battu les Iles Féroe (0-3), et le Kosovo s'est imposé à domicile contre Malte (3-1). Au classement, le Kosovo compte 7 points, l'Azerbaïdjan 5, les Iles Féroe 3 et Malte 1.



10,5 millions d'euros pour le vainqueur

Lancée cette saison par l'UEFA, la Ligue des nations offre des recettes conséquentes aux nations participantes. Elles sont mêmes en sensible augmentation par rapport à ce qui était prévu au départ par la Confédération européenne. Pour la Ligue A (France, Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne, Angleterre, Suisse, Italie, Pologne, Islande, Croatie et Pays-Bas), le minimum garanti est de 2,25 millions d'euros par pays, contre 1,5 millions d'euros initialement prévu. Les vainqueurs de chaque groupe de Ligue A recevront 2,25 millions d'euros supplémentaires (contre 1,5 millions d'euros annoncé à l'origine). Enfin, la sélection victorieuse du tournoi final (entre les quatre premiers de chaque groupe de Ligue A) encaissera encore 6 millions d'euros (4,5 millions d'euros étaient envisagés). Au total, le tout premier lauréat de la Ligue des nations recevra un chèque de 10,5 millions d'euros.