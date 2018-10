ARTS MARTIAUX MIXTES Nurmagomedov et McGregor suspendus

Le match s'était achevé sur une défaite cinglante de McGregor face à Khabib Nurmagomedov.

Faisant suite à la bagarre générale qui a suivi leur match pour la ceinture des légers de l'UFC, les deux combattants Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov ont été temporairement suspendus pour 10 jours par la commission athlétique du Nevada. Le match s'était achevé sur une défaite cinglante de McGregor face à Khabib Nurmagomedov à la T-Mobile Arena Las Vegas dans ce qui est considéré aujourd'hui comme le combat du siècle. Bien avant et pendant tout le combat McGregor et son équipe n'ont cessé de proférer des insultes islamophobes et racistes contre le guerrier russe et son staff, qui rappelons-le sont de confession musulmane. Khabib Nurmagomedov a nettement dominé son adversaire irlandais qui visiblement non content de sa défaite a préféré gâcher la fête de son vainqueur en multipliant les provocations. Perdant son sang-froid Khabib est sorti du ring après avoir terrassé son rival McGregor pour en découdre aussi avec son staff. Une enquête impartiale dirigée par la Commission athlétique du Nevada devrait en principe désigner le ou les responsables de cette bagarre qui n'avait pas lieu d'être. Et les sanctions commencent à tomber. En attendant le rapport d'enquête, l'instance a décidé de suspendre à titre provisoire, à compter de lundi, Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov pour une durée de 10 jours, a déclaré le directeur exécutif de la commission, Bob Bennett. Quelques heures avant cette décision Khabib Nurmagomedov avait menacé dans un long poste publié sur Instagram de quitter l' UFC, accusant l'UFC d'indulgence envers McGregor.