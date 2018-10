AS MONACO Thierry Henry nouvel entraîneur

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel: Thierry Henry est le nouvel entraîneur de l'AS Monaco! Deux jours après le licenciement de Leonardo Jardim, le champion du monde 1998 quitte ses fonctions de sélectionneur adjoint de Roberto Martinez avec l'équipe nationale de Belgique pour retrouver son club formateur, où il s'est engagé pour trois ans. Thierry Henry passe définitivement de l'autre côté de la barrière. Après une courte expérience d'entraîneur des U16 d'Arsenal, le champion du monde 1998 a endossé le rôle d'adjoint de Roberto Martinez, le sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique, depuis 2016. Jusqu'à ce vendredi. Car l'homme de 41 ans a décidé de faire le grand saut pour de bon. Un temps annoncé proche de Bordeaux puis d'Aston Villa, l'ex-attaquant de l'équipe de France a finalement choisi de répondre favorablement aux sollicitations de l'AS Monaco, qui s'est séparée de Leonardo Jardim, jeudi. Un retour au bercail pour le natif des Ulis, qui va, comme en 1994 en tant que joueur, lancer sa nouvelle carrière sur un banc du côté de Louis II. Favori des dirigeants monégasques, désireux de réaliser un joli coup audacieux en attirant un grand nom du football mondial, Henry s'est engagé pour les trois prochaines années avec le vice-champion de France en titre, actuel 18e de Ligue 1, qu'il va tenter de relever au plus vite. Une mission excitante en perspective pour le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, dont la présentation aura lieu mercredi. «En premier lieu je remercie l'AS Monaco de me donner l'opportunité d'entraîner l'équipe de ce club si particulier pour moi. Je suis à la fois très heureux de revenir à l'AS Monaco et extrêmement déterminé à relever les défis qui nous attendent. J'ai désormais hâte de rencontrer les joueurs pour commencer à travailler tous ensemble», a réagi Henry dans un communiqué publié par le club.