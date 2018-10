BASKET-BALL - NBA Boris Diaw s'explique sur sa retraite

Après un ultime challenge aux Levallois Metropolitans, Boris Diaw mettait en juin dernier un terme à sa carrière professionnelle. 17 saisons, 8 franchises, un titre de NBA et 247 sélections en Equipe de France. C'est sur ce bilan plus qu'honorable que «Babac» tirait sa révérence cet été. Sa décision ne fut pas une certitude. Dans un entretien accordé à L'Equipe Magazine, Diaw a dévoilé avoir longuement espéré de rebondir aux Phoenix Suns. «Il y en a où je serais retourné direct. Utah et San Antonio, bien entendu. Mais aux Spurs, des joueurs d'expérience, ils en ont, donc je ne me suis même pas posé la question. [...] Le club pour qui j'ai laissé la porte ouverte le plus longtemps, c'est Phoenix. J'ai encore une maison là-bas, c'est une ville et une franchise que j'adore, où j'ai passé de superbes années, avec une équipe en complète reconstruction. Avec, en plus, Élie Okobo, jeune Bordelais qui s'est fait drafter, et Igor Kokoskov [...] qui devient le premier entraîneur européen en NBA! Ça aurait été génial d'aller là-bas, ça faisait sens. J'ai attendu un moment, puis, finalement, j'ai appelé le propriétaire de Phoenix, Robert Sarver, que je connais bien, pour savoir ce qu'il en était. Il m'a dit qu'il n'avait pas de place, et j'ai donc fait mon annonce». a confié Boris Diaw dans des propos rapportés par Basketsession.