FAF Zetchi réunit les membres de l'AG du Centre

Poursuivant ses rencontres avec les membres de l'Assemblée générale et en prévision de l'AGEx du 27 octobre prochain, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, a réuni hier au siège de l'instance fédérale les membres de l'AG issus du Centre. L'objet de cette réunion a porté sur la présentation des projets des futurs centres techniques fédéraux et des centres techniques régionaux qui seront implantés dans différentes wilayas, à l'image de Tlemcen, Saïda, El-Tarf et Batna. La dernière réunion aura lieu le jeudi 18 octobre 2018 à Sétif et concernera les membres de l'AG de l'ést et du sud-est, selon un communiqué de la FAF sur son site Web.