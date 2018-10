JUDO Le bronze pour Djellab et Rebahi dans l'épreuve équipe mixte

Les athlètes algériens Yassamine Djellab et Ahmed Rebahi ont remporté le bronze dans l'épreuve équipe mixte comptant pour la compétition de judo des JOJ.

Engagée dans l'équipe mixte dénommée Rio de Janeiro, composée de quatre filles et autant de garçons (différentes catégories de poids), Djellab est montée avec son équipe sur la 3e marche du podium olympique, après la défaite en demi-finales face à celle d'Athène (3-5). L'Algérienne a perdu son match des -63 kg face à la Néerlandaise Visser Marin par Ippon. En quarts de finale, l'équipe de Rio de Janeiro a éliminé celle d'Atlanta (5-4) et l'Algérienne a gagné son combat devant la Marocaine Rzal Fatine (Ippon), alors qu'au tour d'avant, la victime de Rio était l'équipe mixte de Sydney qu'elle a écartée sur le score de 4-3. Là aussi, la seule fille représentant le judo féminin algérien en Argentine a réussi son combat face à la Tchadienne Barka Segue Fatime (Ippon). La médaille d'or féminine du concours d'équipe mixte des 3es JOJ est revenue à l'équipe de Pékin, vainqueur en finale de celle d'Athènes (4-3). De son côté, le judoka algérien Ahmed Rebahi reviendra au pays avec la seconde médaille de bronze du concours par équipe mixte qu'il a remportée avec son équipe à Londres. Rebahi et son équipe ont échoué face à Pékin (7-0) en demi-finales où l'Algérien a été expédié au tapis par son adversaire vénézuélien Carlos Paez (Ippon) en l'espace de 10 secondes chez les -81 kg. Exemptée des 8es de finale, l'équipe de Londres a affronté celle de Moscou en quarts de finale et s'était qualifiée sur le score de 4-3. L'Algérien avait réussi son combat face au Panaméen Harrison Ayarza Alexis (Ippon).