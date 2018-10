LIVERPOOL Elongation pour Mohamed Salah

Le joueur vedette de Liverpool, Mohamed Salah, a marqué un but, son 38e pour l'Egypte, sur un superbe corner direct, vendredi soir au Caire, mais il s'est aussi fait une petite élongation lors de la victoire facile 4-1 contre l'eSwatini (ex-Swaziland). Dans les dernières minutes de ce match du Groupe J des qualifications de la coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019), Salah s'est d'abord tenu une jambe, puis il s'est fait soigner sur le banc de touche. Il a ensuite repris brièvement le match puis est sorti définitivement. «Le diagnostic initial, selon le médecin de l'équipe, c'est une grosse élongation. Ce n'est pas une déchirure, je pense que ce n'est pas grave», a expliqué le sélectionneur adjoint Hany Ramzy, interrogé à la fin du match par BeIN Sports. Un porte-parole du staff médical de l'Egypte a ajouté un peu plus tard: «Il (Salah) s'est fait une petite élongation, nous allons faire une radio dès que possible. Je ne pense pas qu'il pourra jouer mardi prochain», a-t-elle ajouté.