MANCHESTER UNITED Allegri pour remplacer Mourinho?

Depuis quelques semaines à présent, la situation délicate que traverse José Mourinho sur le banc du club mancunien ferait débat, que ce soit en interne ou chez les observateurs à l'instar de Carrick. Mais la prise de position de l'ancien international Anglais pourrait cependant être vaine puisque la direction des Red Devils se serait d'ores et déjà mise d'accord avec un entraîneur pour la succession du Special One. Selon les informations rapportées par Calciomercato, Massimiliano Allegri serait la nouvelle cible de la direction de United, après Zinedine Zidane et Mauricio Pochettino. Le média italien affirme en outre que des contacts avec son entourage auraient déjà eu lieu ces derniers jours. Les deux partis seraient parvenus à s'entendre sur un accord total. Allegri aurait donc accepté le poste d'entraîneur de Manchester United, ce qui pourrait précipiter la chute de José Mourinho.