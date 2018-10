SI TAHAR CHERIF EL OUEZZANI "Entre le MCO et l'USMBA, je suis indécis"

CEO confirme avoir discuté avec les présidents des deux formations pensionnaires de la Ligue 1, mais sans pour autant avoir tranché la question.

L'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani s'est dit hier «indécis» concernant sa prochaine destination après avoir reçu deux contacts officiels de la part de l'USM Bel-Abbès et du MC Oran, deux clubs où il avait déjà travaillé par le passé. Dans une déclaration à l'APS, Cherif El Ouezzani a confirmé avoir discuté avec les présidents des deux formations pensionnaires de la Ligue 1, mais sans pour autant avoir tranché la question.

Il a notamment souligné qu'il devait d'abord résilier son contrat avec le CR Belouizdad qu'il vient de quitter après quelques mois seulement de présence, une condition sine qua non pour pouvoir s'engager avec une autre formation. Cherif El Ouezzani, qui a mené l'USMBA, à remporter le trophée de la coupe d'Algérie à l'issue de l'exercice passé, n'a pas réussi son passage au CRB qu'il a laissé à la dernière place au classement.

Le parcours de l'USMBA n'a pas été meilleur depuis le début de cet exercice, ce qui a valu à son entraîneur suisso-tunisien, Moez Bouakaz, d'être poussé vers la porte de sortie.

D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a dirigé les Vert et Rouge lors de leur précédente sortie en championnat contre le MO Béjaïa (2-2) mardi passé.

La veille de cette rencontre comptant pour la 10e journée du championnat, Cherif El Ouezzani avait reçu chez lui à Oran, le président de la formation de la Mekerra, Abdelghani El Hennani. Quelques jours après, c'est au tour du président du MCO, Ahmed Belhadj, de prendre attache à son tour avec l'ancien milieu international. Cependant, Belhadj attend toujours la résiliation du contrat de son désormais ex-entraîneur, le Marocain Badou Zaki, qui devrait avoir lieu au début de la semaine prochaine pour passer aux choses sérieuses, indique-t-on dans les milieux du club phare de la capitale de l'ouest du pays.