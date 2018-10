WTA DE TIANJIN DE TENNIS Pliskova - Garcia en finale

La Française Caroline Garcia, 16e mondiale, s'est qualifiée hier pour la finale du tournoi WTA de Tianjin (Chine) où elle affrontera la Tchèque Karolina Pliskova, 6e, pour tenter de décrocher son premier titre de la saison. En demi-finales, la Française de 24 ans a écarté la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (30e) 6-3, 6-4, tandis que Pliskova, ex-numéro un mondiale, a éliminé encore plus facilement de la Suissesse Timea Bacsinszky (ex-9e mondiale retombée à la 329e place) 6-2, 6-1. Retombée de la 4e à la 16e place mondiale après les tournois de Wuhan et Pékin, qu'elle avait remportés en 2017 mais où elle a perdu avant les quarts de finale cette saison, Garcia s'est alignée à Tianjin, un tournoi moins prestigieux que les deux précédents, mais qui pourrait lui redonner confiance. Elle visera le 6e titre de sa carrière. De con côté, Pliskova (26 ans) tentera de décrocher le 12e titre de sa carrière, le 3e cette année après Stuttgart et Tokyo.