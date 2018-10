SES CHOIX ONT ÉTÉ CONTESTÉS La presse béninoise égratigne Michel Dussuyer

Par Mohamed BENHAMLA -

Le technicien en question est appelé à revoir son schéma et savoir placer ses pions, lui qui est accusé de «ne pas vouloir oser, en préférant jouer le coup du nul à l'extérieur».

«Il refuse d'entrer dans l'historie». C'est en ces termes qu'a titré la journal électronique béninois, Bénin web tv, au coup de sifflet final du match de sa sélection nationale, faisant allusion au sélectionneur français, Michel Dussuyer. Pour son deuxième match sur le banc des Écureuils du Bénin, Michel Dussuyer a enregistré sa première défaite. «Espoir de nombreux supporters, sa tactique n'a pu percer les ailes des Fennecs, malheureusement l'équipe rentre ce samedi 13 octobre avec les poils brûlés (battu 0-2)», lit-on sur ledit support médiatique. «Face à l'Algérie ce vendredi 12 octobre, les férus du cuir rond dans la fièvre du match dit de réconciliation qui aura hypnotisé plus d'un ont cru au miracle. Le terrain en a décidé autrement et le coach devrait en assumer la responsabilité. En conclusion, le Bénin enregistre en 9 affiches, sa 7e défaite pour 2 nuls. Alors, le coach a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire devenant le premier à réaliser cet exploit», rapporte encore la même source. D'autres médias se posent des questions notamment sur «la mauvaise utilisation» du seul attaquant de pointe dont disposent les Écureuils, à savoir Steve Mounié dont les tentatives étaient loin d'inquiéter le portier algérien, Raïs M'bolhi. On reproche aussi à Dussuyer la confiance qu'il a toujours en son gardien Farnolle, «qui est sur la descente», ainsi que le changement dans son schéma tactique en faisant des réajustements en défense. Le technicien en question est, de ce fait, appelé à revoir son schéma et savoir placer ses pions, lui qui est accusé de «ne pas vouloir oser, en préférant jouer le coup du nul à l'extérieur». Mardi, le Bénin aura l'occasion de prendre sa revanche lors du match retour. Pour l'Algérie, ce sera l'occasion de confirmer les progrès entrevus depuis l'arrivée de Belmadi.